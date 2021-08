75% dos jovens entre 12 e 17 anos já têm primeira dose da vacina contra a covid-19

Foram vacinados cerca de 86 mil jovens entre os 12 e os 17 anos com a primeira dose da vacina contra a covid-19 só no passado fim de semana. Desta forma, após três fins de semana de vacinação destas faixas etárias, encontram-se vacinados com a primeira dose cerca de 75% do universo estimado, segundo anunciou esta terça-feira em comunicado a task force para a vacinação.





Na modalidade "Casa Aberta", os jovens desta idade podem atualmente vacinar-se contra a covid-19 em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, recorrendo ao sistema de senha digital, bem como comparecer nos centros de vacinação, independentemente da respetiva situação no processo de auto agendamento.





"Todos os utentes poderão ainda escolher um ponto de vacinação distinto para tomar a segunda dose. Para o efeito, deverão solicitá-lo aquando da toma da primeira dose. Releva-se ainda a possibilidade de todos os utentes das ERPI [Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas] ou acamados, que por alguma razão ainda não tenham sido vacinados, poderem reportar a sua situação à task force", sublinha o mesmo comunidado.