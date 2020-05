"a larga maioria das empresas aponta para uma estabilização (41%) ou uma variação pequena (41%)" do seu volume de negócios face às últimas duas semanas de abril, indica o INE. Só 2% das empresas indicou ter tido uma melhoria significativa do seu volume de negócios.



De entre as empresas que indicaram uma redução do seu volume de negócios, a grande maioria (77%) indicou como motivo a evolução das encomendas ou dos clientes. "

Os dados mostram que apesar do aumento do peso das empresas em funcionamento, o nível de atividade não melhorou de forma significativa. 77% do total de empresas continua a dar conta de um impacto negativo no seu volume de negócios eAs alterações nas medidas de contenção e na cadeia de fornecimentos também contribuíram negativamente para a evolução do volume de negócios, de acordo com 49% e 42% das empresas, respetivamente", soma o INE.Apesar do início do desconfinamento, metade das empresas continua a dar conta da redução do pessoal ao serviço (na última quinzena de abril havia 58% das empresas a indicar redução do número de funcionários efetivamente a trabalhar) e 70% diz que o número de pessoas não se alterou.De entre as que reportaram um aumento do pessoal ao serviço, a diminuição do recurso ao layoff foi o principal motivo apontado (70%).O INE dá ainda conta de que "uma percentagem muito elevada de empresas assinala dificuldades no cumprimento dos requisitos de higiene e segurança necessários para a retoma da atividade" e indica que as dificuldades incidem sobretudo na "indisponibilidade de material de proteção individual (máscaras, viseiras, desinfetante, etc.)", com 78% das empresas a notar esta dificuldade, nas "restrições no espaço físico" (77%) e "nos custos elevados (77%)".O inquérito mostra ainda que cerca de 14% das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas aumentaram o recurso ao crédito na primeira quinzena de maio, destacando-se novamente o setor do alojamento e restauração, como o que tem mais empresas nesta situação.Esse maior recurso ao crédito fez-se sobretudo através de maior financiamento junto dos bancos (84% das empresas) mas também através do crédito de fornecedores (48%). "Na maioria dos casos, os novos créditos apresentaram condições semelhantes às anteriormente praticadas", lê-se no documento do INE.