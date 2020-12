A pandemia levou-lhe o negócio. E ele começou de novo

O rapaz de 33 anos vendia pacotes turísticos para viagens religiosas — 70% delas envolvendo peregrinações para Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, onde muitos acreditam ter havido uma aparição da Virgem Maria na década de 1980.





O país "nunca esteve na lista de corredores de viagens e a maioria dos nossos clientes estava na categoria vulnerável, com idades acima dos 65 anos", conta Baylis, que vive em Box, Inglaterra.





Baylis tem dois filhos para criar e a Aglow Pilgrimages, que montou há sete anos, não estava a dar dinheiro. As 100 reservas mensais que registava nos primeiros dois meses do ano desapareceram quando a pandemia se instalou.





O empresário faz parte de um enorme universo abalado pela pandemia. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), o setor terá 1,8 mil milhões de passageiros em 2020 — um mínimo de 2003 e 60% abaixo do observado em 2019. As companhias aéreas perderam receitas de mais de 400 mil milhões de dólares, em comparação com o ano passado. O número de passageiros estimado para 2021 é de apenas 2,8 mil milhões — 1,7 mil milhões a menos do que antes da pandemia. As viagens não regressarão aos níveis de 2019 pelo menos até 2024, segundo a IATA.





"As reservas simplesmente afundaram", lembra Baylis, que decidiu abrir outro negócio, chamado LogsNearMe.co.uk, que fornece lenha a granel no Reino Unido. "É um mercado em crescimento e à prova de covid", diz. "Se tivermos confinamento no inverno, as pessoas passarão mais tempo em casa, vão trabalhar em casa e queimar mais lenha."





Quando as medidas de confinamento no Reino Unido foram suspensas em meados deste ano, Baylis colocou-se entre os 1,8 mil milhões de pessoas que apanharam um avião. Voou para a Lituânia, onde se reuniu com fornecedores de lenha e fechou parcerias. Seguindo cautelosamente o seu plano de negócio, encomendou inicialmente dois contentores de madeira para não gastar dinheiro com o aluguer de armazéns. Quando o website LogsNearMe.co.uk estreou em setembro, os clientes compraram o stock todo em apenas um mês.





Desde então, Baylis encomendou mais seis contentores e vendeu 10.000 libras (cerca de 13.200 dólares) em lenha na primeira semana de dezembro. Foi a melhor semana da curta existência da sua empresa. O site agora não mostra stock disponível.





A Aglow Pilgrimages está desativada por enquanto. "Espero ressuscitá-la assim que as coisas voltarem à normalidade e as viagens forem retomadas, mas não me surpreenderia que o negócio atual superasse a Aglow em alguns anos", diz Baylis.