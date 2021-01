A vacina é uma arma no longo conflito da Europa de Leste

Arménia, Azerbaijão, Geórgia, Bielorrússia e Moldávia. A única vacina adquirida de forma independente pela Ucrânia até agora é a CoronaVac, a vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac Biotech. O primeiro-ministro Denys Shmyhal disse que Kiev espera receber um primeiro lote de doses desta vacina dentro de um mês, mas há um problema. É que este antídoto ainda não foi aprovado para ser administrado.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, apelou recentemente à ajuda da União Europeia (UE) neste problema. "Os Estados-membros da União Europeia devem fornecer uma particular atenção aos países da Europa oriental nas questões da compra conjunta e da aceleração da entrega de vacinas", disse o líder de Kiev, ao lado da presidente da Moldávia, Maia Sandu.





O fracasso na obtenção de vacinas é também consequência de uma crónico problema geopolítico com a Rússia, de Vladimir Putin. O presidente Volodymyr Zelenskiy ganhou as eleições em 2019 e desde cedo apostou numa mensagem contra o monopólio de poder concentrado pela Rússia. Nesta segunda-feira, Zelenskiy disse que a Ucrânia receberá vacinas no próximo mês, mas não especificou de onde.





A Ucrânia é o maior de uma série de países que compunham a antiga União Soviética que ainda não deram início aos planos de vacinação contra a covid-19. E o motivo é simples: não há vacinas para nenhum dos 42 milhões de cidadãos do país. Isto porque as vacinas que Kiev garantiu ou ainda não foram aprovadas ou ainda não chegaram ao país.Mas a situação deste que é o país mais populoso para lá da Cortina de Ferro, para além da Rússia, é o espelho de uma região que continua à espera de vacinas, para definir uma data inicial para o plano de vacinação contra o coronavírus. É também o caso daVladimir Putin já pôs em circulação doses da Sputnik, que não tem aprovação daUm outro contrato para comprar doses de vacinas fabricadas na Índia caiu por terra, depois de o ministro da Saúde ucraniano ter optado antes pelo antídoto fabricado na China.

Recentemente, a Sérvia requisitou milhares de doses desta vacina, assim como a Húngria, sendo o primeiro país da União Europeia (UE) a dar "luz verde" ao uso da Sputnik no seu território, contra a vontade de Bruxelas.





Uma empresa farmacêutica ucraniana apoiada por Viktor Medvedchuk, um opositor feroz do presidente ucraniano Zelenskiy e amigo pessoal de Putin, pediu permissão para produzir a vacina da Rússia em Kiev, algo que o governo dificilmente permitirá, segundo as declarações de Medvedchuk, à Bloomberg.

O líder da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, rejeitou qualquer entrega da vacina Sputnik, uma vez que considera ser uma ferramenta de "propaganda". "Enquanto membro do Governo, vou opor-me" à compra da vacina russa, declarou Kuleba aos órgãos de comunicação locais, atirando que "a Rússia não se preocupa com a saúde dos ucranianos, preocupa-se em impor a sua propaganda e a sua ideologia".

A Ucrânia irá receber mais oito milhões de doses de vacinas em abril, graças ao mecanismo da ONU, o Covax, destinado a ajudar os países pobres. Através desse apoio, também a Moldávia espera receber as primeiras doses até ao fim deste mês.

As autoridades na Ucrânia "não têm uma imagem clara de quais vacinas estarão disponíveis e quando", disse Evgeny Komarovsky, um médico proeminente e ex-conselheiro de Zelenskiy, à agência de notícias, acrescentando que "tem havido tão pouca atenção à promoção da vacinação e o programa tem tão pouco financiamento que estou muito pessimista sobre as perspetivas de vacinação aqui".