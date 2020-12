Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da Pfizer/BioNTech

Já há fumo branco na União Europeia. A Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla em iglês) aprovou esta segunda-feira a comercialização da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech."A vacina cumpre os critérios rigorosos da União Europeia", disse Emerk Cook, diretora executiva da EMA, durante a conferência de imprensa desta tarde. "É um marco histórico na luta contra a pandemia", acrescentou."Aprovámos em 11 semanas algo que normalmente dura mais de um ano, sem nunca descurar a segurança", informou Emer Cook, elogiando em seguida o esforço de todos os intervenientes no processo que permitiu que o "horizonte temporal fosse reduzido ao mesmo tempo que foram feitos testes científicos robustos"."Tinha prometido que trabalharíamos sem parar", afirmou a diretora executiva da EMA, reconhecendo que a tarefa da agência exige uma enorme responsabilidade.A Agência Europeia do Medicamento aproveitou também a oportunidade para deixar claro que "as provas mostram de forma contundente que os benefícios" de se administrar a vacina "são maiores do que os riscos". Para encorajar os mais desconfiados, Emer Cook garantiu que a EMA vai tornar públicos os documentos analisados pelo organismo, bem como os resultados dos testes clínicos de "mais de 40 mil participantes".(Notícia em atualização)