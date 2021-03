Agência Europeia do Medicamento deve aprovar vacina da J&J a 11 de março

EMA’s human medicines committee (#CHMP) expected to give its recommendation for #COVID19vaccine from Janssen on 11 March 2021.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 2, 2021

A Agência Europeia para o Medicamento (EMA) vai avaliar a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson no próximo dia 11 de março, anunciou a entidade através do Twitter.A vacina, que apenas requer a administração de uma dose, deverá receber a aprovação condicionada para comercialização, tal como as que receberam as vacinas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca.Há ainda sob avaliação, embora numa fase mais atrasada, outras duas vacinas contra a covid-19: a da Curevac e a da Novavax.A vacina da Janssen, o braço farmacêutico da J&J, recebeu há dois dias a aprovação pela autoridade competente nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA).