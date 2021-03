Aldi esgota testes rápidos poucos minutos depois de os pôr à venda

Na Alemanha, a venda de testes rápidos à covid-19 nas cadeias de supermercados Aldi e Lidl arrancou este sábado e a procura foi tão grande que os produtos esgotaram em poucos minutos.





Segundo vários meios de comunicação do país, nas lojas Aldi os testes esgotaram quase de imediato, enquanto o Lidl, que disponibilizou estes produtos apenas online, teve problemas com o servidor devido ao excesso de visitas.





De acordo com o espanhol El Economista, o Aldi, que colocou à venda os testes rápidos em embalagens de cinco unidades a 25 euros, já assegurou que o stock será rapidamente reposto.





Leia Também Lidl e Aldi vendem testes rápidos à covid-19 na Alemanha

Estas duas redes de supermercados não serão, porém, as únicas a disponibilizar os testes rápidos, esperando-se que nos próximos dias outras empresas de distribuição como a Rewe e a Edeka, e as drogarias Rossmann passem também a disponibilizar estes produtos. As farmácias também já terão mostrado intenção de começar a vendê-los.





O preço dos testes rápidos varia entre os 5 e os 10 euros e o seu grau de fiabilidade situa-se em torno dos 80%.





A venda dos testes rápidos na Alemanha por parte destas superfícies comerciais foi possibilitada no início deste mês pelo Instituto Federal do Medicamento do país que deu o ok a três produtos deste género: o Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card , o LYHER Covid-19 Antigen Schnelltest Nasal e o CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test.





Este último, produzido pela Siemens Healthineers, "oferece aos utilizadores uma grande flexibilidade para realizar o teste, e com resultados de muito boa qualidade", segundo Christoph Pedain, diretor de diagnóstico da Siemens Healthineers, citado pelo espanhol El Economista.





A empresa explica que o teste envolve a recolha de uma amostra de ambas as narinas com um cotonete, que é depois misturado com um reagente.





Em 15 minutos, o resultado do teste fica visível através de linhas na janela de resultados. A posição e o número de linhas indicam se o resultado do teste é positivo ou negativo, ou se algo foi feito incorretamente durante o procedimento de teste.