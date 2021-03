Lidl e Aldi vendem testes rápidos à covid-19 na Alemanha

A partir deste mês de março, as cadeias de supermercados Aldi e Lidl vão passar a ter à venda os seus próprios testes rápidos de deteção do coronavírus, que podem ser adquiridos livremente e usados por qualquer pessoa.





O preço dos testes rápidos varia entre os 5 e os 10 euros e o seu grau de fiabilidade situa-se em torno dos 80%.





Os testes foram aprovados pelo Instituto Federal dos Medicamentos da Alemanha, que deu o ‘ok’ a três produtos: o Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card , o LYHER Covid-19 Antigen Schnelltest Nasal e o CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test.





Este último, produzido pela Siemens Healthineers, "oferece aos utilizadores uma grande flexibilidade para realizar o teste, e com resultados de muito boa qualidade", segundo Christoph Pedain, diretor de diagnóstico da Siemens Healthineers, citado pelo espanhol El Economista.





A empresa explica que o teste envolve a recolha de uma amostra de ambas as narinas com um cotonete, que é depois misturado com um reagente.





Em 15 minutos, o resultado do teste fica visível através de linhas na janela de resultados. A posição e o número de linhas indicam se o resultado do teste é positivo ou negativo, ou se algo foi feito incorretamente durante o procedimento de teste.





"Ao disponibilizar o teste rápido para uso não profissional na Alemanha, estamos a desbravar novos caminhos e a cumprir ainda mais a nossa responsabilidade social para apoiar o regresso à normalidade social", diz a empresa.





Segundo os dados revelados esta sexta-feira, a Alemanha registou 10.580 novas infeções devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, cerca de 500 casos a mais em relação há uma semana, e 264 mortes.