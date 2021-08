Algarve é a única região com incidência acima da linha vermelha da covid-19

Na semana passada, o país registava uma incidência de 317 casos por 100 mil habitantes e a tendência era "decrescente".

A mortalidade devido à covid-19 situa-se nos 18,1 óbitos por um milhão de habitantes (na média a 14 dias), acima do limiar do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC). O Algarve é a única região do país acima da "linha vermelha" de 480 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, mostra o relatório semanal de monitorização destas linhas.O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 312 casos.O Algarve é a única região nacional em que a incidência é superior ao limiar de 480 casos por 100 mil habitantes, estando atualmente nos 748, segundo o relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas elaborado pela Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional da Saúde Dr. Ricardo Jorge.No grupo etário de 65 ou mais anos, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2, por 100 000 habitantes, foi de 115 casos, com tendência estável a decrescente a nível nacional.O índice de transmissibilidade - O R(t) - apresenta um valor inferior a 1 (0.98), indicando uma tendência estável a decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2, a nível nacional e nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo. Nas regiões Centro, Alentejo e Algarve o R(t) é ligeiramente superior a 1.A mortalidade devido à covid-19 situa-se nos 18,1 óbitos por um milhão de habitantes, na média a 14 dias, um valor menor do que na semana passada (18,6) e "tem tendência estável", apesar de estar acima do limiar preconizado pelo ECDC.No que toca à pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os internamentos em cuidados intensivos desceram significativamente, de 66% para 55% do "valor crítico de 255 camas ocupadas". Quanto ao número de doentes com Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no continente, revelou uma tendência estável a decrescente, correspondendo a 55% (na semana anterior foi de 66%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.A variante Delta é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 99,5% de todos os casos avaliados na semana de 2 a 8 de agosto.