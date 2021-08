Portugal soma 2.507 casos de covid-19 e 9 mortes. Rt fica inalterado mas incidência cai

Nas últimas 24 horas, foram registados menos 1 internamento, caindo para 687 o número de pessoas internadas. Já o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos subiu para 143, mais dois face a ontem.

Dos 2.507 novos casos confirmados, que elevam para 1.014.632 o número total de casos já registados desde o início da pandemia, a região do Norte é a que concentrou o maior número de casos (948 casos), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (838).A informação atualiza ainda a matriz de risco. O R(t) manteve inalterado nos 0,98, tanto a nível nacional como no continente.