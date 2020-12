António Costa testou negativo à covid-19, anunciou esta quinta-feira o gabinete do primeiro-ministro. "O primeiro-ministro mantém o isolamento profilático preventivo, aguardando que a autoridade de saúde defina o confinamento resultante do contacto de risco" com o presidente francês, refere.



Apesar das medidas de segurança, a agenda de António Costa mantém-se. "O primeiro-ministro mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, tendo já hoje presidido por videoconferência à reunião sobre o Plano Nacional de Vacinação de combate à Covid-19 e estando a presidir, também por videoconferência, à reunião de Conselho de Ministros", refere o mesmo comunicado.



O primeiro ministro teve na quarta-feira uma reunião de trabalho presencial com o Presidente francês Emmanuel Macron, que posteriormente testou positivo para a covid-19.



(notícia actualizada às 17:30)