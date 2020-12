Costa anuncia corte total das celebrações de ano novo

De 31 de dezembro para 1 de janeiro não poderá haver celebrações de ano novo, segundo anunciou António Costa, com o primeiro-ministro a justificar esta decisão com a evolução menos favorável da pandemia, em especial porque o "ritmo de diminuição do número de novos casos [de covid-19] por semana tem vindo a tornar-se mais lento"."Não estamos hoje no ponto onde desejamos estar", disse o primeiro-ministro ao início da noite desta quinta-feira, logo depois de uma reunião do Conselho de Ministros."Ao contrário do que tínhamos previsto, temos de cortar totalmente as celebrações de ano novo. A liberdade de circulação será restrita a partir das 23:00 de 31 e o feriado de 1 [de janeiro] e nos dias 2 e 3 [de janeiro] a liberdade de circulação será restrita a partir das 13:00", anunciou ainda António Costa, precisando que estas restrições serão aplicadas em todos os concelhos, ou seja, em todo o território nacional.(Notícia em atualização)