António Costa em "isolamento profilático preventivo" e "sem quaisquer sintomas" após almoço com Macron

Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

O presidente francês testou positivo à covid-19. Ontem mesmo, Emmanuel Macron reuniu-se com o primeiro-ministro português em Paris, a propósito da Presidência Portuguesa da União Europeia. Os dois almoçaram juntos."Tal como estabelecem as recomendações sanitárias em vigor, o presidente da República vai isolar-se durante sete dias. Continuará a trabalhar e a assegurar as atividades à distância", lê-se no comunicado oficial emitido pelo Eliseu.A infeção de Macron levou o primeiro-ministro português entrar em isolamento profilático e cancelar assim toda a agenda pública.Na rede social twitter, António Costa refere que está em "isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde".

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o Primeiro-Ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", refere uma nota emitida pelo gabinete do primeiro-ministro.



Acrescenta que a "no quadro da preparação da deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro, o Primeiro-Ministro realizou hoje de manhã um teste para deteção de Covid-19" e "decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física".



O gabinete acrescenta que António Costa "não apresenta quaisquer sintomas" e "mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância".



Num outro tweet, o primeiro-ministro reforça que sente-se "bem e sem quaisquer sintomas", pelo que mantém "toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância".





Decidi cancelar e deslocação a África, bem como toda a agenda pública que implique a minha presença física. Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas. — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020







"Depois da informação fornecida pelo [Palácio do] Eliseu de que o Presidente francês, Emmanuel Macron, deu positivo no teste covid-19, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, irá suspender toda a sua atividade programada para os próximos dias, em conformidade com os protocolos de saúde", segundo comunicado de imprensa do gabinete do chefe do Governo espanhol.





Numa publicação feita hoje na rede social Twitter, minutos depois de ser conhecida a infeção de Emmanuel Macron, o porta-voz de Charles Michel explicou que o presidente do Conselho Europeu "foi informado pelas autoridades francesas de que não é considerado como um contacto próximo", mas, "por uma questão de precaução, entrará em isolamento profilático".

Estava previsto que António Costa se reunisse hoje com todos os ministros na Presidência do Conselho de Ministros.Entretanto, noticia o Le Monde, citando o presidente do Senado, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, entrou em isolamento.Não é só em Portugal que a notícia está a gerar apreensão. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que esteve reunido com o Macron na segunda-feira em Paris, acaba de anunciar que estará em isolamento até dia 24, noticia o El Pais.Também o presidente do Conselho Europeu já anunciou que vai entrar em isolamento depois de ter estado com o presidente francês.(Notícia atualizada às 11h42 com comunicado de Gabinete do primeiro-ministro)