António Lobo Xavier infetado com covid-19

O conselheiro de Estado António Lobo Xavier está infetado com covid-19, avançou a SIC Notícias Lobo Xavier esteve na reunião do Conselho de Estado desta semana, sentado entre Leonor Beleza e Francisco Louçã, juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyn,

Os conselheiros de estado estão a ser informados da situação e alguns serão testados já esta segunda-feira, referiu a SIC Notícias, adiantando que os testes estão a ser realizados pela Fundação Champalimaud.

"Das personalidades que fizeram parte da reunião, já foram testados este domingo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues e também Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva", acrescentou o mesmo canal.

Na segunda-feira "serão ainda testados Ramalho Eanes, Rui Rio, Domingos Abrantes e Costa Andrade, que não poderá por isso assistir às cerimónias do 5 de Outubro", informou a estação.