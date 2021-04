As 10 coisas que vão abrir a partir de 19 de abril

Na apresentação das medidas de desconfinamento, o primeiro-ministro anunciou as novidades da terceira fase de desconfinamento na generalidade de Portugal Continental. Há concelhos que não avançam, mas em baixo está a lista do que pode abrir a partir de 19 de abril.

- Ensino Secundário com aulas presenciais

- Ensino Superior com aulas presenciais

- Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação

- Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo 4 pessoas ou 6 em esplanadas, por grupo)

- Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos

- Todas as lojas e centros comerciais

- Eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100m2 )

- Casamentos e batizados com 25% de lotação

- Modalidades desportivas de médio risco

- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas





