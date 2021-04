Há 24 concelhos acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes. Veja quais são

Em 24 dos 278 municípios de Portugal continental o limite de risco epidemiológico definido pelo Governo era superado a 14 de abril, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro.



Há uma semana atrás eram 22 os concelhos, excluindo as regiões autónomas, acima do limiar de risco. No entanto, as avaliações que têm efeitos práticos ocorrem apenas quinzenalmente. A primeira a ser considerada para efeitos do plano de desconfinamento foi a realizada a 31 de março, sendo esta a segunda.





Concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes entre 1 e 14 de abril:

O Governo fixou como critério para condicionar o alívio das restrições ao nível local que os concelhos não ficassem acima dos 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias em duas avaliações quinzenais sucessivas.António Costa identificou 11 concelhos que permanecem acima dos 120 casos depois de já se encontrarem nessa situação na anterior avaliação quinzenal, a 31 de março . Destes, sete municípios vão manter as atuais restrições em vigor, enquanto outros quatro, que superam os 240 casos, regressam às medidas aplicadas na primeira fase do desconfinamento.Adicionalmente, outros 13 concelhos, que a 31 de março estavam abaixo dos 120 casos, agora ultrapassaram esse limiar. Deste lote de municípios que devem estar alerta para não falharem a nova fase de desconfinamento, prevista para 3 de maio, Costa destacou Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão por serem concelhos muito populosos.Em contrapartida, oito municípios que anteriormente estavam em risco baixaram daquela fasquia. Os oito concelhos que evoluíram de forma positiva são: Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Ribeira de Pena, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.