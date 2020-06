As linhas com que se cose o programa da estabilização para as empresas e famílias

O Governo anunciou um conjunto de medidas para apoiar as empresas e as famílias no período que se segue ao confinamento. Financiamento, fiscalidade, apoios às artes ou combate à pobreza são algumas das linhas constantes do novo Programa de Estabilização Económica e Social que vai obrigar o Estado a abrir os cordões à bolsa e que estará espelhado no orçamento retificativo, que será aprovado esta terça-feira em Conselho de Ministros.