Baptista Leite acusou Costa de mentir e PS ripostou na mesma moeda, mas têm ambos razão

A vacinação continua a gerar polémica em Portugal e desta feita causou uma troca de acusações de alegadas mentiras entre deputados do PSD e do PS, contudo, e disputas políticas à parte, ninguém está verdadeiramente a mentir.Esta quinta-feira, através do Facebook, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite fez uma publicação em que acusa o primeiro-ministro, António Costa, de ter mentido nas declarações feitas no final do último Conselho Europeu, a 21 de janeiro.Baptista Leite recorda que Costa disse então que "se não houver um percalço no processo de distribuição das vacinas, que estão contratualizadas e calendarizadas, Portugal chegará ao final do verão com condições para ter 70% da população devidamente imunizada". Uma meta que corresponderia também ao objetivo global da União Europeia, pelo que as metas de Lisboa e Bruxelas estariam assim "em linha".O deputado social-democrata apresenta depois uma notícia da France 24, publicada a 19 de janeiro, em que a meta seria, afinal, ter 70% da população europeia adulta vacinada "até junho" deste ano. Baptista Leite interpreta depois que a data seria 21 de junho, início do verão, e atribui erradamente a afirmação a Von der Leyen quando, na realidade, foiNa resposta dada já esta sexta-feira, também via Facebook, por Maria Antónia Almeida Santos, a deputada socialista vem exigir "seriedade" ao parlamentar do PSD e, recorrendo a uma notícia da emissora alemã DW , que cita uma entrevista de Ursula von der Leyen à estação ZDF, publicada a 31 de janeiro, em que a presidente da Comissão Europeia aponta como intenção de Bruxelas vacinar "70% dos adultos na Europa até ao fim do verão", acusa o social-democrata de faltar à verdade."Não, senhor deputado Ricardo Baptista Leite. A presidente da Comissão Europeia afirmou que, não havendo atrasos, o compromisso dos Estados-membros é vacinar 70% da população adulta até ao final do verão, 22 de setembro", escreve a deputada do PS.A questão é que ambos os deputados estão certos naquilo que dizem, embora o timing da declaração feita por Baptista Leite o coloque na posição de ter sustentado uma informação que, entretanto, deixou de ser válida, porque retificada.Por outras palavras. A 19 de janeiro, a Comissão Europeia, através de um comunicado de imprensa , enunciou um conjunto de ações de combate à covid-19 e indicou uma série de objetivos relacionados com o processo de vacinação em que surge, de facto, a intenção de "até ao verão de 2021, os Estados-membros deverem ter vacinado 70% da sua população adulta inteira".Todavia, Ursula von der Leyen veio posteriormente atualizar o objetivo primeiramente definido, estabelecendo como meta "ter vacinados 70% dos adultos na Europa até ao final do verão".Já depois de, no início de janeiro, António Costa ter, numa reação inflamada, acusado os sociais-democratas Paulo Rangel e Poiares Maduro, e Baptista Leite, numa "frente sanitária", de liderarem "uma campanha internacional contra Portugal", o também médico esteve novamente no centro da agenda mediática.É que, também no Facebook, Baptista Leite fez uma publicação em que assumia ter de dizer nunca ter assistido a "tantas mortes" na sua "vida profissional num tão curto espaço de tempo como no sábado, dia 16 de janeiro. "O cenário é de guerra e estamos a perder", afirmava após um turno de 12 horas de voluntariado no "covidário" do Hospital de Cascais,No entanto, fonte oficial daquele hospital esclareceu depois à Sábado que, afinal, durante o turno de voluntariado de Baptista Leite havia sido registada apenas uma morte por covid, embora naquele dia tivesse sido verificada uma mortalidade superior à média contabilizada desde março do ano passado.Também dessa vez as afirmações do deputado do PSD não ficarem sem resposta do PS. A líder da bancada parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, também numa publicação no FB, mostrou "sérias dúvidas do interesse" de Baptista Leite no seu trabalho de voluntariado."Diga a verdade do que viu", apelava então Ana Catarina Mendes.