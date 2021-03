Bélgica alivia restrições mas mantém proibição de viagens de e para o país até 18 de abril

A Bélgica vai aliviar algumas das restrições atualmente em vigor devido à pandemia da covid-19 a partir da próxima segunda-feira, 8 de março, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo."Optámos por aliviar algumas medidas focadas no exterior. Permitindo mais no exterior queremos criar oxigénio para manter as medidas no interior, onde o risco de infeções é muito superior", indicou."Este relaxamento nas medidas apenas se manterão se a campanha de vacinação e as curvas [de evolução da pandemia] mantiverem as tendências esperadas", advertiu.A partir de segunda-feira os ajuntamentos no exterior são alargados de quatro para 10 pessoas, mantendo-se as regras de distanciamento social.Outra das alterações é o limite admitido em funerais, que passa a ser de 50 pessoas.Uma semana mais tarde, a 15 de março, passam a ser autorizadas viagens de estudo de um dia nas escolas primárias e do segundo ciclo. No terceiro ciclo será permitido um dia por semana por escola para aulas presenciais com uma lotação limitada a 20%, permitindo, numa rotação entre os alunos, que todos possam ter um dia de aulas na escola por semana.Em termos de atividades organizadas para crianças até aos 13 anos são autorizadas com um limite de 25 crianças no exterior e de 10 crianças no interior.Em abril será posto em marcha um plano para o exterior, incluindo atividades desportivas, eventos culturais e parques de diversão. Treinos de desportos amadores também poderão ser retomados, com um limite de 10 pessoas.Também no próximo mês voltarão a ser permitidas atividades culturais, eventos e serviços religiosos com um máximo de 50 pessoas.Durante as férias da Páscoa, de 3 a 18 de abril, os campos de jovens poderão acolher até 25 pessoas com menos de 19 anos, estando a ser preparada uma estratégia de testagem para o efeito.Após as férias escolares, os alunos do primeiro e segundo ciclos deverão poder regressar em pleno às aulas presenciais.De Croo indicou ainda que para maio estão previstos novos alívios nas restrições, desta feita incidindo sobre espaços fechados, incluindo atividades de desporto, cultura e ginásios.Se a evolução da pandemia se mantiver positiva, o setor do alojamento poderá reabrir a 1 de maio.Na próxima semana, os responsáveis belgas vão estudar a possibilidade de administrar a segunda dose da vacina da Pfizer apenas cinco semanas após a primeira toma, como forma de proteger parcialmente de forma mais rápida uma maior percentagem da população.A Bélgica establizou a média diária de novos casos entre 1.800 e 2.400 desde o final de novembro. Desde o início da pandemia, o país soma 780.251 casos e 22.196 mortes relacionadas com a covid-19.