Apesar de nunca ter estado ligado a ventilador, o primeiro-ministro recebeu oxigénio.



Hoje, o seu estado de saúde melhorou e os médicos decidiram transferi-lo de volta para a enfermaria.



"O primeiro-ministro está extremamente bem-disposto e o seu estado será acompanhado de perto durante a fase inicial da sua recuperação", indicou ainda o porta-voz.



O Reino Unido regista mais de 65 mil casos confirmados de covid-19 e quase oito mil vítimas mortais.

O primeiro-ministro britânico, que está infetado com covid-19, saiu esta quinta-feira dos cuidados intensivos, para onde tinha sido transferido na segunda-feira, anunciou um porta-voz de Downing Street.Boris Johnson, que testou positivo para o covid-19 a 27 de março, foi internado no passado domingo devido a "sintomas persistentes de covid-19". No dia seguinte, o seu estado de saúde deteriorou-se e o chefe do governo britânico foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital St.Thomas, em Londres.