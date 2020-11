Burger King apela ao consumo de McDonald's durante uma das maiores crises da restauração

A pandemia causou estragos incalculáveis no setor da restauração, todavia não matou a criatividade de uma das maiores cadeias de fast-food. O Burger King lançou ontem uma nova campanha no Reino Unido, onde apela ao consumo dos produtos do rival McDonald's.





Num comunicado divulgado nas redes sociais, o Burger King pediu explicitamente aos seus clientes que encomendassem McDonald's, KFC, Subway; Fie Guys e Domino's Pizza, de modo a evitar que a crise feche as portas destas cadeias de fast-food.





We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

"Nunca esperámos pedir-lhe isto", lê-se nas declarações da Burger King. Contudo, "os restaurantes estão a despedir muitos funcionários e eles precisam de apoio". A empresa de fast-food reforça ainda que quem quiser ajudar basta que peça comida para casa. "Pedir um Whopper é sempre a melhor opção, mas pedir um Big Mac também não é nada mau", reforça a Burger King.





Com o evoluir da pandemia, os governos europeus viram-se obrigados a tomar medidas mais drásticas. O setor da restauração foi um dos mais lesados, com a obrigatoriedade de fecho de muitas unidades e a propagação do medo entre a população.





Esta publicação realizada pela marca no Reino Unido surge numa altura em que o país enfrenta um novo confinamento, que ditou o fecho dos restaurantes até ao mês de dezembro. As cadeias de restauração dependem agora das encomendas domiciliárias, daí o apelo realizado pela Burger King.





As receitas dos restaurantes e bares sofreram um primeiro golpe no segundo trimestre do ano, do qual ainda não recuperaram, e enfrentam agora um segundo, com diversos países europeus a restringir os ajuntamentos e a confinar. As perdas financeiras levaram a Burger King a fazer tréguas com a antiga rival, McDonald's, numa tentativa de salvar um setor em risco de ruir, refere o El Economista.