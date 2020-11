CDS: "Houve Dupond e Dupont a mais entre Belém e São Bento"

O CDS-PP reiterou que vai ajudar a viabilizar a declaração do estado de emergência, proposta ao Parlamento pelo Presidente da República, tal como já tinha prometido no passado."O CDS não muda de posição e não falhamos com o nosso voto em momentos cruciais. Não deixamos de fazer críticas, mas não falhamos aos portugueses", afirmou o deputado Telmo Correia.Apesar de se pôr ao lado do Executivo, o CDS deixou várias críticas à gestão feita durante a pandemia da covid-19, atacando também o Presidente da República por um excesso de compadrio com o Governo."Pessoalmente, acho mesmo que houve exigência a menos e Dupond e Dupont a mais entre Belém e São Bento", observou o deputado Telmo Correia.