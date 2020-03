"Em apenas uma semana, as nossas medidas orçamentais para apoiar as economias da zona euro praticamente duplicaram em dimensão", sublinhou, acrescentando que tais medidas acrescem a "todos os estabilizadores automáticos, que são muito poderosos" nos modelos económicos e sociais europeus.



Lembrando a suspensão das regras orçamentais inscritas no Pacto de Estabilidade e Crescimento, proposta pela Comissão Europeia e acordada pelos ministros das Finanças dos 27 (Conselho Ecofin), bem como a "ação excecional" do Banco Central Europeu (BCE), com o lançamento de um programa de compra de ativos no montante de 750 mil milhões de euros, o ministro das Finanças português apontou que "tudo isto não tem precedentes, e mais vem a caminho".



"Instituições como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, Comissão Europeia e também o Banco Europeu de Investimento estão a explorar formas de aumentar o nosso 'poder de fogo' de resposta a crises. Todos estes esforços institucionais são complementares e coordenados. O nosso objetivo é adicionar novas linhas de defesa ao euro, para evitar que esta crise económica se transforme numa crise financeira", declarou.



Centeno apontou que "é isto que estará hoje sobre a mesa do Eurogrupo" e disse ser seu objetivo reportar "soluções" aos líderes europeus na cimeira (por videoconferência) agendada para a próxima quinta-feira, sem descartar nenhumas opções.



Um dos assuntos que deverá hoje ser abordado pelos ministros das Finanças da área do euro é a questão a mutualização da dívida, sendo cada vez mais as vozes a defender a emissão de obrigações pan-europeias, ou 'coronabonds', para amortecer o brutal impacto socioeconómico do novo coronavírus.



Impensável há algumas semanas, a eventual emissão comum de dívida europeia, que foi liminarmente rejeitada mesmo no auge da crise das dívidas soberanas na zona euro, em 2012 - então a solução era apresentada como 'eurobonds' -, é hoje a resposta que muitos economistas e líderes políticos advogam para evitar uma nova crise de grandes dimensões no espaço da moeda única, agora com a novidade de ser equacionada até por países como a Alemanha, o grande opositor à ideia há oito anos.



Hoje mesmo, também o primeiro-ministro, António Costa, defendeu durante um debate na Assembleia da República que seria um sinal político "fortíssimo" a emissão de 'eurobonds', considerando urgente a disponibilização imediata de "dinheiro novo" da União Europeia para financiar a resposta dos Estados-membros à pandemia de covid-19.



A reunião de hoje do Eurogrupo tem início às 17:30 de Lisboa.





