Centros comerciais em Lisboa reabrem dia 15. Estado de calamidade vigora até final de junho

As lojas dos centros comerciais de todo o país, à excepção de Lisboa, reabriram no passado dia 01 de junho. A Área Metropolitana da capital ficou de fora devido ao surgimento de múltiplos casos de covid-19.O primeiro-ministro revelou ainda que o Conselho de Ministros acordou terminar o estado de calamidade no final de junho."No conjunto do território nacional, continuarão a vigorar, até ao final do mês, as regras em vigor. Não porque se verifique uma alteração negativa do estado da pandemia, mas porque temos de ter em conta que neste período se verificam os festejos dos santos populares, a abertura das fronteiras aéreas na Europa no próximo dia 15 e a existência de um elevado número de feriados". A 1 de julho, o Governo admite que o país deixe de estar em estado de calamidade e passe a vigorar o estado de contingência.

"Parece importante transmitir a mensagem que de as medidas de desconfinamento não podem significar qualquer tipo de relaxamento quanto às regras de distanciamento, proteção e higienização. Se continuarmos a evoluir positivamente como tem estado a acontecer, a nossa previsão é que, a partir do próximo dia 1 de julho, possamos fazer uma alteração do estado de calamidade para o estado de contingência, e, porventura, em algumas regiões como o Algarve e o Alentejo, mesmo já para uma situação de mero estado de alerta", revelou o primeiro-ministro.