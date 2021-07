Com Inglaterra na final do Euro, especialistas receiam aumento de casos entre adeptos

Leia Também Covid-19: OMS alerta para aumento de casos ligados a grandes eventos desportivos

É a primeira vez em 55 anos que Inglaterra está na final de uma grande competição do futebol. No domingo, a Inglaterra defronta a Itália na final do Euro 2020, numa partida jogada em casa, no estádio de Wembley, em Londres.Os especialistas ouvidos pela Reuters levantam preocupações sobre contágios de covid-19 na euforia de os adeptos ingleses acompanharem a seleção nacional na final da competição, numa altura em que o número de casos de covid-19 aumenta no país.Denis Kinane, imunologista e co-fundador da empresa de testagem Cignpost Diagnostic nota à Reuters que existe predominância numa determinada faixa etária nos novos casos em Inglaterra, principalidade entre o sexo masculino. "Numa altura em que desconfinamos socialmente, estamos a ver um aumento de casos", refere à agência.A Imperial College já publicou um estudo onde indica que, em Inglaterra, as mulheres têm menos 30% de probabilidade de testar positivo à covid-19, dadas as diferenças nos ajuntamentos e encontros sociais para acompanhar a competição de futebol. "Essa é a explicação mais plausível para que os homens tenham contactos de proximidade mais frequentes", nota Steven Riley, professor de doenças infecciosas, na Universidade de Londres.O Reino Unido prepara-se para reabrir totalmente a 19 de julho, uma semana depois da final do Euro, mas existem preocupações sobre grupos demasiado grandes nas ruas e em bares. Boris Johnson já pediu aos adeptos que apoiem Inglaterra de "forma entusiasta, mas responsável" - mas os especialistas apontam que o "jejum" de 55 anos poderá fazer esquecer as regras de distanciamento social.Enquanto os adeptos que acompanhem o jogo no estádio de Wembley vão ser devidamente testados, a proximidade em bares e pubs gera preocupações em torno de possíveis contactos de risco."Acho que os estádios estão a ser corretamente geridos, mas o facto de que temos toda uma nação a celebrar - e com razão para isso - é assustadora", partilha Keith Still, professor na Universidade de Suffolk.O Reino Unido anunciou ontem mais 27.847 novos casos de covid-19, com o número de novos casos diários a subir desde o início do mês de junho.