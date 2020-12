Com mais casos de covid, Portugal tem medidas mais brandas

Vários países anunciaram nos últimos dias um endurecimento das medidas para travar contágios no Natal, deixando Portugal mais isolado na decisão de aliviar as restrições. A evolução da pandemia é mais favorável em Portugal, mas o número de casos por milhão de habitantes é superior à maioria dos países que apertam as regras.

Com mais casos de covid, Portugal tem medidas mais brandas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.