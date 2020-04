Outros hospitais irão retomar as consultas "mais para adiante", havendo instituições nas quais "já se iniciou uma remarcação da atividade que há umas semanas estava suspensa", acrescentou a ministra.



Questionada pela agência Lusa, a ministra da Saúde salientou que os calendários de retoma de cada hospital e centro de saúde estão dependentes da "pressão que cada instituição sente na sua envolvente".



"Algumas entidades e instituições do interior do país, na Beira Baixa, e algumas instituições do Norte Alentejano, terão maior facilidade, se o panorama se mantiver, numa retoma precoce da atividade", notou, frisando que este será um processo "gradual, faseado e acompanhado", sendo que a mesma lógica é aplicada aos centros de saúde, onde se tem apostado na grande utilização da telemedicina.



Alguns hospitais vão retomar as consultas programadas já na semana que se inicia a 4 de maio, anunciou este sábado a ministra da Saúde, Marta Temido, que salientou ser "impossível" sair da situação de pandemia da covid-19 "sem cicatrizes".Na sexta-feira, o Ministério da Saúde contactou com a maioria dos hospitais que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde, sendo que "há hospitais em que o início da retoma [das consultas programadas] começa já na semana de 4 de maio", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia.