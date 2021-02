Costa agradece apoio de equipas do Luxemburgo e França e aponta "progressos" na evolução da pandemia

Os progressos no combate à pandemia nas últimas semanas têm sido importantes, com a redução significativa do número de novos casos, de internados e de internados em unidades de cuidados intensivos.

O primeiro-ministro agradeceu o apoio das equipas luxemburguesa e francesa que chegaram hoje a Portugal para apoiar no combate à covid-19, e defendeu que tem havido "progressos", com "redução significativa" de novos casos e internados."Os progressos no combate à pandemia nas últimas semanas têm sido importantes, com a redução significativa do número de novos casos, de internados e de internados em unidades de cuidados intensivos", escreveu António Costa, numa publicação na rede social Twitter.O primeiro-ministro defendeu que o país tem de "persistir para conseguir reduzir ainda mais a incidência da pandemia", ao mesmo tempo que reforça "o esforço de vacinação para criar imunidade"."Agradeço o apoio das equipas luxemburguesa e francesa que hoje chegaram a Portugal e que vão apoiar os nossos profissionais de saúde neste combate", acrescenta o chefe do Governo português.O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira que Portugal iria receber duas equipas médicas da França e do Luxemburgo, que classificou como um "importante apoio" no tratamento de doentes de covid-19 em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos.Segundo a mesma fonte, a equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros, vai apoiar o serviço de medicina intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora, enquanto o médico e os três profissionais de enfermagem franceses vão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada, prevendo-se uma estadia de 15 dias.Além destas duas equipas, já está em Portugal uma equipa médica militar alemã que começou a tratar os primeiros pacientes na segunda-feira.Constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que trouxeram também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares, a equipa de militares germânicos chegou a Portugal a 03 de fevereiro e ficou instalada no Hospital da Luz, em Lisboa.Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).O país registou hoje 138 mortes relacionadas com a covid-19 e 1.677 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o menor número de mortos e de novos casos de infeção desde há mais de um mês.O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 4.826 doentes (menos 24 do que no sábado), dos quais 795 em unidades de cuidados intensivos (menos oito), mantendo-se a tendência de descida verificada na última semana.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.