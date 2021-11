Costa garante que Portugal tem "condições" para vacinar crianças. Primeiras doses chegam em dezembro

Comirnaty, da Pfizer, inferior à utitilizada em crianças com 12 ou mais anos de idade.





O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira que Portugal tem "condições" para proceder à vacinação contra a covid-19 de crianças a partir dos cinco anos. O líder do Executivo socialista assegura que as primeiras doses da vacina da Pfizer deverão chegar ao país a 20 de dezembro."Se vier a ser essa a decisão da comissão técnica de vacinação [de vacinar crianças a partir dos cinco anos de idade], temos as condições necessárias para poder proceder à vacinação que vier a ser recomendada", assegurou António Costa, na conferência de imprensa onde foram apresentadas as novas medidas para travar a pandemia.António Costa sublinhou que cabe às autoriddes científicas decidir se Portugal vai vacinar crianças entre os 5 e 11 anos, depois de esta quinta-feira a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado 'luz verde' à vacinação de crianças nessas faixas etárias, com uma dose deEnquanto essa decisão não chega (a comissão nacional de vacinação só deve pronunciar-se na próxima semana), o Governo já tratou de "adquirir atempadamente as doses venham a ser necessárias". "Estaremos preparados para assegurar a vacinação das cerca de 637.907 crianças que estão elegíveis para vacinação", disse António Costa.O líder do Executivo adiantou que o primeiro lote de vacinas da Pfizer vai chegar a Portugal a 20 de dezembro, com um total de 300 mil doses. Em janeiro está também previsto, no calendário de fornecimentos acordado com a farmacêutica, a entrega de "mais 462 mil vacinas" a administrar a crianças, de acordo com "a vontade dos pais".