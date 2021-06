Costa testa à covid após contacto com primeiro-ministro do Luxemburgo infetado

O primeiro-ministro, António Costa, vai ser testado à covid-19 na segunda-feira, após ter estado em contacto com o primeiro-ministro do Luxemburgo, que testou positivo este domingo, de acordo com informação avançada pelo Expresso.



Xavier Bettel esteve esta quinta e sexta-feira na cimeira europeia, em Bruxelas, que juntou os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da UE, incluindo António Costa.





O gabinete do primeiro-ministro português garante que não houve "contacto próximo" entre os dois e que Costa usou sempre máscara, de acordo com o semanário.