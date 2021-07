António Costa em isolamento profilático após contacto com membro do gabinete infetado

Leia Também António Costa testou negativo ao coronavírus após contacto com homólogo luxemburguês

António Costa vai cumprir um período de confinamento profilático após ter estado em contacto com um membro do Gabinete que testou positivo à covid-19.O primeiro-ministro vai cumprir um período de isolamento profilático, após ter sido detetado um caso positivo num membro do gabinete do PM. Através de comunicado, é indicado que, "em virtude de ter estado em contacto com um membro do gabinete que veio a ser um caso confirmado positivo à covid-19, e não obstante já ter as duas doses da vacina há mais de mês e meio e de ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara", o líder do Governo ficará em isolamento.Este período de confinamento profilático foi determinado pelas autoridades de saúde.Na mesma nota enviada às redações, é indicado que Costa testou negativo e que está sem quaisquer sintomas. O PM continuará toda a atividade executiva à distância, é explicado.António Costa já foi testado esta semana, na segunda-feira, na sequência do caso positivo do primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, com quem o primeiro-ministro português esteve no Conselho Europeu, que decorreu de quinta a sexta-feira.Através de uma nota divulgada no domingo, o gabinete do primeiro-ministro informou que António Costa "não teve praticamente contactos com o primeiro-ministro do Luxemburgo", mas que iria ser testado, apesar de já ter "duas doses da vacina" e de ter "usado sempre máscara e ter respeitado as regras de distanciamento físico". O resultado do teste feito na segunda-feira foi também negativo. António Costa já esteve em isolamento profilático no final do ano passado , tendo passado o Natal sozinho na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. Na altura, Costa teve um contacto de "alto risco" com o Presidente francês, Emmanuel Macron, durante um almoço.(notícia atualizada)