Covid-19: ARS-N confirma morte de idosa após vacinação e aguarda autópsia

"O conselho diretivo da ARS-N confirma o óbito de uma pessoa (...) a ser acompanhada pela equipa de cuidados paliativos do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, que hoje havia sido vacinada contra a covid-19", refere esta entidade numa resposta enviada à agência Lusa.Na mesma informação, sem especificar qual a vacina que foi administrada à idosa, é referido que o óbito confirmado é de uma pessoa sexo feminino, de 61 anos de idade, na condição de doente dependente, portadora de doença cardíaca em estado muito avançado.Aproveitando para, "em primeiro lugar, apresentar à família as mais profundas e sentidas condolências", ARS-N avança que a direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde onde a doente entretanto vacinada estava inscrita "está já a averiguar o cumprimento de todos os procedimentos clínicos definidos"."A determinação da causa da morte só poderá ser aferida após conhecimento do respetivo resultado da autópsia", termina a resposta.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.899 pessoas dos 825.633 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.