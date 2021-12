Covid-19: as regras para quem viaja de Moçambique

O Governo voltou a mexer nas regras relativas ao tráfego aéreo e modificiou as regras para as viagens a partir da África austral, onde surgiu a variante ómicron. Conheça as novas regras para quem viaja a partir de Moçambique e mais seis países africanos:- Desde as 00h00 de 18 de dezembro que se encontra levantada a suspensão do tráfego aéreo com origem oudestino nos países da África Austral, segundo um desapcho publicado em Diário da República.

- As viagens autorizadas são, contudo, apenas aquelas consideradas essenciais, isto é, as que ocorrem por motivos profissionais, de estudo e de reunião familiar, ou razões de saúde ou humanitárias.- Este período de isolamento cessa para os viajantes que obtenham resultado negativo em teste de despistagem ao SARS-CoV-2 realizado ao terceiro dia após a chegada.Para os restantes passageiros que chegam aos aeroportos nacionais mantém-se a obrigação de apresentação de teste negativo à covid-19, à chegada ao país.Tais medidas estão "em vigor até às 23h59 do dia 9 de janeiro de 2022, podendo ser revistas a qualquer altura e em função da evolução da situação epidemiológica nos diferentes países ou regiões do mundo", acrescenta o governo.