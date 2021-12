Covid-19: Modalidade "casa aberta" disponível para vacinação de reforço de pessoas a partir dos 63 anos

A modalidade "casa aberta" vai estar disponível na quinta-feira para a administração de doses de reforço da vacina contra a covid-19 e da vacina da gripe a pessoas elegíveis com 63 ou mais anos, foi hoje anunciado.O regime "casa aberta", que permite tomar as vacinas contra a covid-19 e/ou a gripe sazonal nos centros de vacinação sem marcação, é estendido na quinta-feira também para pessoas com 40 ou mais anos inoculadas com a vacina da Janssen, adiantou a Direção-Geral da Saúde numa nota à imprensa.Na quinta-feira ficará igualmente disponível o autoagendamento para pessoas com 55 ou mais anos para a vacinação contra a covid-19 com dose de reforço.Os centros de vacinação vão estar encerrados na sexta-feira, no sábado e no domingo e em 31 de dezembro e 1 de janeiro.