Covid-19: Novo recorde de casos e de mortes em Portugal

A situação da pandemia continua a agravar-se e a Direção-Geral de Saúde (DGS) acaba de divulgar números que confirmam valores recorde tanto nos casos como nas mortes. De acordo com o boletim diário deste sábado, relativo ao dia de ontem, houve 15.333 novos contágios, um número inédito até agora. Quanto às mortes, há a lamentar mais 274 óbitos, o valor mais alto desde que a pandemia chegou a Portugal.A única boa notícia nos dados divulgados este sábado diz respeito aos internamentos em cuidados intensivos. O número de doentes graves aumentou apenas em cinco, para 720, o que constitui a menor subida desde dia 13. Na última semana, a variação média no número de internados nos cuidados intensivos foi de 13 pessoas.A avaliar pela experiência da implementação de medidas restritivas em Portugal, é previsível que o número de casos continue a subir mais uma ou duas semanas, podendo as mortes continuar a progredir por mais tempo ainda. Leia aqui o tempo que o confinamento de março/abril e as medidas restritivas de novembro levaram até produzir efeitos no ritmo de contágios.Em termos regionais, Lisboa continua a apresentar a evolução mais preocupante: Quatro em cada 10 mortos estão na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se a região do Norte, que contou com 33% dos novos casos.