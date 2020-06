Nas suas orientações clínicas, a agência de saúde da ONU recomenda que "não se aplique terapia ou profilaxia com antibióticos a doentes com covid-19 ligeira" a não ser que haja indicação clínica nesse sentido.Tedros Ghebreyesus defendeu que é preciso investir na investigação de novos agentes antimicrobianos tanto como em terapias e vacinas para a covid-19.Questionado na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia de hoje sobre um eventual enfraquecimento do novo coronavírus, o diretor do programa de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan, afirmou que "não se pode correr o risco" de acreditar nisso."Este ainda é um vírus assassino e temos que ter um cuidado extraordinário para não achar que o vírus, por sua própria vontade, decidiu ser menos patogénico", declarou.Os novos vírus estão sujeitos a evoluir e podem tornar-se mais ou menos patogénicos, mas quanto ao novo coronavírus, Ryan argumentou que "não se sabe" em que estado está.Afirmou que as medidas tomadas por todo o mundo de restrição de contactos entre pessoas e tratamento atempado e isolamento de doentes podem estar a "reduzir o número, intensidade e frequência de exposição" ao vírus e que isso é que está a determinar uma redução do número de novos casos em países como Itália, que foi um dos países mais atingidos durante o pico da pandemia."Superficialmente, o vírus pode parecer mais fraco, mas talvez isso se deva a estarmos a agir melhor [contra a covid-19], não porque esteja realmente a enfraquecer".Michael Ryan destacou que a situação mais preocupante verifica-se agora no continente americano, onde se localizam cinco dos dez países com mais novos casos diários, como os Estados Unidos e o Brasil.O responsável da OMS manifestou preocupação especial com países como o Haiti, cujos sistemas de saúde, já fragilizados, não têm capacidade de lidar com um surto agudo.