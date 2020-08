Covid-19: Portugal com duas mortes e mais 399 infeções. Novos casos em máximo desde 10 de julho

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados em Portugal mais 399 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, elevando o total para 56.673, revelou esta quinta-feira, 27 de agosto, a Direção Geral da Saúde.

As novas infeções no país aumentaram, assim, 0,71%, depois da subida de 0,65% observada ontem, dia em que foram identificados 362 novos casos, os números mais elevados desde meados de julho.

O número de vítimas mortais devido à covid-19 subiu para 1.809, mais dois óbitos face à véspera, quando estavam contabilizadas 1.807 mortes pela doença.

As duas vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.



Quanto ao número de doentes internados, são agora 317, mais seis do que na quarta-feira, enquanto os casos mais graves, internados em unidades de cuidados intensivos, são 35, menos três do que ontem.

Nesta altura, contam-se em Portugal 41.357 casos de pessoas que recuperaram da covid-19, uma subida de 173 em relação a ontem.









Lisboa com menos de metade dos novos casos

Dos 399 novos casos de infetados identificados nas últimas 24 horas, 186 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, apenas mais 25 infeções do que as registadas no Norte (161), região que contabilizou a maior subida diária desde 8 de maio.

Lisboa e Vale do Tejo representou 47% dos novos casos no país, reduzindo o seu peso face ao dia de ontem (59%).

Dos restantes novos casos, 26 foram registados no Centro, oito no Alentejo, oito no Algarve, três nos Açores e sete na Madeira.