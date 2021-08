É um marco nesta pandemia: este sábado, 14 de agosto, Portugal passou a fasquia do milhão de casos. No total, já foram registados 1 001 118 casos de infeções pelo novo coronavírus desde que a doença entrou no país. Nesse mesmo período, Portugal registou um total de 17 549 óbitos.Quanto às últimas 24 horas, os dados mais recentes mostram que o número de internados caiu: há menos cinco pessoas em unidades hospitalares, num total de 727 internados. Já nos cuidados intensivos está menos uma pessoa, sendo que o total de pacientes a necessitar de maiores cuidados hospitalares ascende a um total de 161 internados em UCI.A maioria dos óbitos foram registados na região da Grande Lisboa, num total de 7. Houve três mortes na região do Algarve, uma na região Centro e uma outra nos Açores.No que toca às infeções, Lisboa também lidera no número de novos casos registados nas últimas 24 horas, com 7.509 infeções. Segue-lhe a região Norte, com mais 5.465 casos em 24 horas. O Centro registou 3.057 infeções, o Alentejo 997 e o Algarve 410.