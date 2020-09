Covid-19: Restrições em Madrid alargam e já afetam mais de um milhão de pessoas

Madrid alargou as zonas que estão sujeitas a restrições à mobilidade, como forma de combater a pandemia de coronavírus





As limitações já afetam 45 zonas e uma dezena de municípios. Isto quer dizer que mais oito zonas vão sofrer restrições, que passam pelo condicionamento à mobilidade e dos horários comerciais. Este alargamento decorre depois destas zonas terem ultrapassado a barreira das 1.000 pessoas contagiadas por cada 100.000 nos últimos 14 dias.



A partir de segunda-feira, as atuais 37 zonas sanitárias na área metropolitana de Madrid passam a ser 45 com restrições à mobilidade dos cidadãos: não é permitida a entrada ou saída, exceto para ter acesso a bens essenciais ou ir trabalhar, a lotação nos espaços fechados é reduzida para 50% e os estabelecimentos comerciais e hoteleiros devem fechar às 22:00.





Vão reabrir os hotéis com fins hospitalares, isto é, com o objetivo de acolher doentes de sintomas ligeiros que não possam refugiar-se nos respetivos domicílios. Paralelamente, vão começar os testes em massa para detetar assintomáticos.



"A principal preocupação é travar o vírus. Recomendamos evitar todo o movimento desnecessário", afirmou o vice-conselheiro Antonio Zapatero, citado pelo El País.



O ministro da saúde espanhol, Salvador Illa, declarou numa conferência de imprensa que esperava medidas mais duras da parte do Governo, considerando as atualmente em vigor insuficientes.