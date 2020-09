Covid-19: Santuário de Fátima limitado a seis mil peregrinos no 13 de Outubro

O Santuário de Fátima teve autorização da Direção-geral da Saúde (DGS) para realizar a peregrinação de 13 de outubro com cerca de seis mil fiéis no recinto.



Num comunicado divulgado pelo Santuário informa-se que serão feitas marcações no chão, formando espaços circulares onde poderão permanecer um número limitado de pessoas coabitantes. " De acordo com os planos efetuados, estimamos uma presença de cerca de 6.000 pessoas no recinto, numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa", explica o Santuário.