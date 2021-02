Covid-19: Segunda morte em Portugal abaixo dos 10 anos

Uma criança de sete meses com múltiplas complicações congénitas morreu na região de Lisboa e Vale do Tejo devido à covid-19, informou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).Esta é a segunda morte de uma criança em Portugal na faixa etária entre os 0-9 anos registada desde o início da pandemia em março de 2020.De acordo com a DGS, a criança tinha múltiplas complicações congénitas e morreu num hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo.