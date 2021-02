Portugal com mais 6.132 casos de covid-19 e 214 mortes

Nas últimas 24 horas, o número de novos infetados por covid-19 em Portugal ascendeu a 6.132, uma diminuição face ao dia anterior – quando foram contabilizados 6.916 novos casos.





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 214 vítimas mortais no país, um número inferior ao de ontem (258 óbitos).

Portugal tem agora um total de 791.906 casos confirmados de infeção, referem os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS).





O total dos internamentos em unidades de enfermagem ascende a 6.858 pessoas, menos 254 do que na véspera.

Desses, o número de doentes em unidades de cuidados intensivos é de 891, menos 13 do que ontem – dia em que foi atingido o nível mais alto de pessoas internadas em UCI.

O relatório da DGS mostra 14.317 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 599.593.

Assim, o número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, diminuiu em 8.399, para 148.359.





(notícia em atualização)