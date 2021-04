Leia Também Covid-19: Plano nacional quer generalizar testagem

O coordenador do plano de vacinação afirmou hoje que, dentro de duas a três semanas, será possível vacinar em média 100 mil pessoas por dia, um processo que será "complexo" pela rapidez e número de doses a administrar."Imaginem o que é ter um processo que mete 1% da população portuguesa todos os dias num determinado local para ser vacinada, de forma organizada e sem perturbações. Sete dias por semana sem cansaço e sem descansos", referiu Gouveia e Melo.O coordenador da `task force´ que coordena a vacinação contra a covid-19 falava num debate `online´ que marcou o início da campanha nacional "Conversas com Cientistas - Décadas de Ciência para Dias de Vacinas", coordenada por um grupo de instituições científicas portuguesas em parceria com a Ciência Viva e a Sociedade Portuguesa de Imunologia.Segundo Henrique Gouveia e Melo, a segunda fase da vacinação está a ser organizada e testada e as "indicações são positivas", sendo necessário vacinar cerca de 100 mil pessoas diariamente, já "dentro de duas a três semanas", para utilizar todas as vacinas que o país vai receber."Passamos de uma fase de detalhe para uma fase em que a fluidez do processo é a coisa mais importante", salientou o coordenador da `task force´, para quem esta segunda fase do plano de vacinação "tem como objetivo libertar a economia e libertar os portugueses deste vírus".Gouveia e Melo adiantou ainda que Portugal está a vacinar já a ritmo "muito acelerado", face às vacinas que tem disponíveis, o que faz com que o stock deste fármaco seja apenas o "mínimo de reserva para garantir as segundas doses mais imediatas"."Nós estamos a passar da fase de menor disponibilidade de vacinas, em que a grande preocupação era concentrar as vacinas nas pessoas mais frágeis, para uma fase de maior disponibilidade, em que a preocupação é libertar as pessoas desta pandemia e libertar a economia", salientou o responsável da `task force´.Segundo disse, esta segunda fase do plano vai obrigar a uma capacidade de agendar "100 mil pessoas todos os dias de forma correta e sem falhas", o que levou à criação de um sistema de autogendamento da vacinação, "evitando ser o sistema central a encontrar as pessoas" para serem vacinadas."Este é um processo complexo por dois fatores que se unem: a necessidade de criar um processo massivo, em que temos de dar 20 milhões de injeções, e também pelo facto de ser urgente, face ao curto espaço de tempo em que queremos fazer isso", disse.Depois de admitir que os "ziguezagues" que se verificaram com algumas vacinas, como é o caso da AstraZeneca, "retiram confiança na população no processo de vacinação", Gouveia e Melo adiantou que a `task force´ tem desenvolvido um trabalho de "comunicar, planear e organizar o processo" de vacinação."Eu, que sou um submarinista e que não gosto de andar à superfície - gosto de andar debaixo de água escondido -, agora, infelizmente para mim, tenho de estar permanentemente na televisão a explicar coisas e a comunicar", disse.Segundo anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde, mais de dois milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que equivale a 20% da população portuguesa.Um total de 2.015.225 pessoas já tomaram a primeira dose, enquanto 689.329, que representam 7% da população, já têm a vacinação completa contra o vírus SARS-CoV-2.Em Portugal, morreram 16.951 pessoas dos 831.645 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.