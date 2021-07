Covid-19: Vacinas da Janssen vão atrasar em agosto e apenas chegam 200 mil

Leia Também Um em cada 40 portugueses respondeu 'não' ao SMS de agendamento da vacina contra covid

Henrique Gouveia e Melo, que está hoje a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Saúde sobre o processo de vacinação, adiantou que o Ministério da Saúde "tem estado a compensar estas quebras com aquisições através de parceiros que não estejam a usar algumas destas vacinas ou a antecipar vacinas do 4.º trimestre para este terceiro trimestre".O responsável disse esperar ter 70% da população vacinada com uma dose entre 08 e 15 de agosto e com a vacinação completa entre 05 e 12 de setembro.