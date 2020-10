Covid abre garagens e muda horários nos escritórios

Os novos motivos de saúde estão a “derrotar” as anteriores preocupações ambientais, com as grandes empresas portuguesas a incentivarem a utilização de viatura própria, em detrimento dos transportes públicos, através da oferta ou comparticipação do estacionamento. Todas as inquiridas já flexibilizaram as horas de entrada e saída e até há quem esteja a estimular a compra ou aluguer de carros e bicicletas.

Covid abre garagens e muda horários nos escritórios









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.