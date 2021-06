Detetados 12 casos da variante indiana com mutação nepalesa em Portugal

Foram detetados 12 casos da variante indiana com mutação nepalesa da Covid-19 em Portugal. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo investigador do INSA João Paulo Gomes à SIC Notícias.



O investigador garante que esta estirpe "não é nova" e diz ainda que a ocorrência de mutações quando uma nova variante chega a um país "é normal" e resulta de um processo de evolução do vírus "à medida que se vai transmitindo de pessoa para pessoa".





Em causa, explicou, está o que chamou de "sub-linhagem" da variante indiana, que é normal porque as variantes do vírus têm um processo de evolução, e frisou que se trata de uma variante indiana e não de "uma super variante indiana".O responsável disse ter sido com estranheza que recebeu a notícia da decisão do Reino Unido de retirar Portugal da 'lista verde', porque a variante indiana em Portugal não atingiu sequer os 5% (está em 4,8%), e dentro desta estão os 12 casos da mutação, tendo no mundo sido reportados apenas 90 casos (da variante indiana com essa mutação).Portanto, concluiu João Paulo Gomes, está a "fazer-se uma tempestade num copo de água" e o que diz o Reino Unido "não faz sentido", como não é explicável o impacto económico que resulta de uma decisão assente em 12 casos.* Com Lusa