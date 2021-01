Escolas vão continuar abertas durante o confinamento

A partir desta sexta-feira o país vai de novo para confinamento, com recolhimento domiciliário obrigatório, reforço do teletrabalho, mas escolas e demais estabelecimentos de ensino vão continuar abertos. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros que decidiu as novas medidas de combate à Covid-19.

"As regras são essencialmente as mesmas" que vigoraram durante o primeiro confinamento, em março e abril de 2020, mas "com uma exceção que se prende com o calendário democrático das eleições presidenciais" e também "com a necessidade de não voltarmos a sacrificar a atual geração de estudantes" pelo que "iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos", declarou António Costa.

A questão da escola, reconheceu o primeiro-ministro, "divide a comunidade científica, mas une a comunidade educativa". Por isso, "depois de ouvir representantes das famílias, diretores de escolas, profissionais e de avaliarmos as consequências para o processo educativo do ano passado, não podemos repetir este ano a mesma regra" de interromper o ensino presencial, como aconteceu na primeira vaga.

"Com as cautelas que tornaram a escola segura vamos mantê-la em funcionamento", sublinhou.



O confinamento será, para já, por 15 dias, mas António Costa afirmou já que não acredita que este período de tempo seja suficiente para reverter o crescimento de novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

(noticia atualizada com mais informação)