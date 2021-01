Governo preparado para manter restrições até à Primavera

O confinamento que avança esta sexta-feira será para já de um mês, mas a ideia é que depois as medidas vão faseando e que isso aconteça de forma muito lenta, prolongando-se até à Primavera. É essa a convicção do Governo, escreve o semanário Expresso na sua manchete.

O jornal, que cita fontes do Executivo, adianta que a ideia geral é que 30 dias de confinamento não sejam suficientes para conseguir reverter os atuais números da pandemia, até porque, como Costa fez questão de dizer no anúncio das medidas, o pior ainda há-de estar para vir.

As projeções não são famosas e, adianta por seu turno a TSF, terão de ser refeitas, agora que são conhecidas as novas medidas de confinamento, mais brando do que o ocorreu em março e abril do ano passado. Os especialistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa vão refazer os cálculos agora que se sabe que não haverá encerramento de escolas e fazer novas projeções que serão apresentadas na próxima reunião no Infarmed.

A previsão apresentada na terça-feira, recorda a rádio, revelava que o país iria enfrentar as "semanas mais difíceis desta epidemia", numa onda que depois de uma subida exponencial desde o início do ano iria passar dos atuais 10 mil novos casos diários para um pico de cerca de 14 mil.