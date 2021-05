Estirpe indiana deve passar a ser a mais comum no Reino Unido

O Reino Unido deve ver a estirpe indiana tornar-se na mais prevalente no país algures nos próximos dias. O aviso foi feito pelo secretário de Estado para a saúde britânico, Matt Hancock e está a levar a pressão sobre o Governo para adicionar a Índia à lista vermelha.





No país, os casos de covid-19 subiram cerca de 75% desde quinta-feira e a grande culpada parece ser a variante indiana, que ameaça agora fazer o país recuar no processo de desconfinamento.





Segundo o secretário da saúde britânico, o país contabiliza já, pelo menos, 2.323 infeções causadas pela estirpe indiana. Cerca de mil casos foram identificados depois de quinta-feira.





As cidades de Bolton e Blackburn são os novos focos de doença com surtos responsáveis pela infeção de 483 pessoas. As forças de segurança estão a ser especialmente afetadas, tendo já sido identificados 86 casos de infeção entre os membros das autoridades locais.



Só nestas duas cidades, foram entretanto distribuídos 35 mil testes e estão a ser identificadas todas as pessoas elegíveis que ainda faltam vacinar. Só em Bolton foram administradas 6.200 vacinas durante o fim de semana.





O aviso foi feito no dia em que o Reino Unido abriu ao público os espaços comuns indoor do setor da hospitalidade e entretenimento como salões de jogos e museus.





Agora, face aos novos dados, espera-se que Boris Johnson adie os próximos planos de desconfinamento, nomeadamente o fim das regras de distanciamento social.