EUA estão a ponderar levantar restrições aos voos da Europa

todas as viagens da Europa para os EUA, excluindo Reino Unido e Irlanda. Acabou por alargar depois esta medida a estes países.



Os países europeus que estão sujeitos a estas restrições incluem os 26 membros do Espaço Schengen.

Os EUA estão a considerar voltar a permitir a entrada de cidadãos estrangeiros que tenham estado recentemente no Brasil, Reino Unido, Irlanda e noutros 26 países europeus, avança a Reuters , citando responsáveis norte-americanos e de companhias áereas.A administração de Donald Trump impôs esta proibição numa tentativa de travar a propagação do novo coronavírus. O Executivo está agora a ponderar levantar esta medida, à exceção dos cidadãos que tenham estado recentemente na China ou no Irão, referem responsáveis à agência de notícias.Este plano já conta com o apoio da equipa da Casa Branca que está a gerir a pandemia, autoridades de saúde e outras entidades, disseram à Reuters fontes próximas do assunto. No entanto, Trump ainda não tomou uma decisão final.Foi em meados de março que o governo norte-americano decidiu suspender